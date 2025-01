Hevertton Santos volta a Portugal para reforçar defesa do Vitória de Guimarães

O lateral-direito, de 23 anos, marcou um golo em nove jogos oficiais pela formação do segundo escalão inglês, tendo jogado pela última vez ao serviço da equipa do ‘Championship’ em 09 de novembro, na derrota com o Leeds United (2-0).



Formado no Sporting, emblema que representou entre 2011/12 e 2021/22, o jogador luso-brasileiro rumou ao Estrela da Amadora no verão de 2022 e realizou 47 jogos oficiais para todas as competições em duas temporadas, uma na II Liga portuguesa (2022/23) e outra no escalão maior (2023/24).



Contratado pelo Queens Park Rangers depois de terminar o contrato que o ligava aos ‘tricolores’, Hevertton Santos é a terceira contratação do Vitória no mercado em curso, depois dos extremos Vando Félix, oriundo do Torreense, e Umaro Embaló, emprestado pelo Fortuna Sittard, dos Países Baixos.