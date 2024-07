Moreirense inicia temporada com três reforços num plantel de 28 elementos

Os médios Benny, contratado ao AVS, emblema recém-promovido ao escalão maior do futebol português, Sidnei Tavares, ex-FC Porto, e Liberato, oriundo da Juventus de São Paulo (Brasil), compareceram hoje aos exames médicos e testes físicos, a par de outros 23 elementos do grupo treinado por César Peixoto.



O primeiro dia de trabalho na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, contou ainda com os guarda-redes Kewin Silva, Caio Secco e Mika, os defesas Fabiano, Dinis Pinto, Maracás, Carlos Ponck, Gilberto Batista, Carlos Henrique e Frimpong, os médios Ofori, Rúben Ismael, Miguel Rebelo, Gonçalo Franco, Castro, Aparício e Alanzinho e os avançados Hernâni Infande, Matar Manga, Ebrima Ndow, Antonisse, Madson Monteiro, Nlavo e Vinicius Mingotti.



Autorizados a apresentarem-se mais tarde, o defesa central Marcelo e o extremo Kodisang falharam o primeiro dia da época, enquanto Matar Manga regressa ao Moreirense após empréstimo ao Vila Real, assim como Ebrima Ndow, cedido ao Mirandela em 2023/24.



Com quatro golos e cinco assistências em 31 jogos oficiais ao longo da temporada anterior, o extremo João Camacho deixou os minhotos após terminar contrato, assim como o lateral Pedro Amador, que, na época anterior, contabilizou uma assistência em 23 partidas, o médio Aparício, que marcou por uma vez em 14 desafios, e o ponta de lança Matheus Aiás, autor de dois golos em 19 encontros.



Cedido na época passada pelo Sporting de Braga, o avançado Rodrigo Macedo somou cinco jogos oficiais, sem qualquer golo, e regressou aos 'arsenalistas', enquanto o lateral direito Alhassane Sylla está também de saída, após dois anos sem qualquer jogo oficial pelos 'cónegos'.



Sucessor de Rui Borges, técnico que rumou ao vizinho Vitória de Guimarães, César Peixoto regressa a um clube que treinou na época 2020/21 e a um campeonato em que trabalhou pela última vez em 2022/23, no Paços de Ferreira, para liderar uma equipa técnica formada ainda por João Pedro Gião, Diogo Coutinho, Vítor Dimas, Sérgio Miguel Teixeira e Henrique Abreu.



Depois de uma época em que igualou a melhor classificação na I Liga, o sexto lugar de 2018/19, e fixou novo recorde de pontos (55), o Moreirense vai cumprir o estágio de pré-temporada entre 08 e 13 de julho, em Ofir, localidade costeira do concelho de Esposende.







Plantel provisório do Moreirense para 2024/25:



- Guarda-redes: Kewin Silva, Caio Secco e Mika.



- Defesas: Fabiano, Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Carlos Ponck, Gilberto Batista, Carlos Henrique e Frimpong.



- Médios: Ofori, Rúben Ismael, Miguel Rebelo, Liberato (ex-Juventus de São Paulo, Bra), Gonçalo Franco, Castro, Sidnei Tavares (ex-FC Porto), Alanzinho e Benny (ex-AVS).



- Avançados: Hernâni Infande, Kodisang, Matar Manga, Ebrima Ndow, Antonisse, Madson Monteiro, Nlavo e Vinicius Mingotti.







Treinador: César Peixoto.



Saíram: Alhassane Sylla, Pedro Amador, Aparício, João Camacho, Matheus Aiás e Rodrigo Macedo (Sporting de Braga).