Números e Curiosidades – Jornada 11 da I Liga de futebol

- A jornada dos clássicos e dos dérbies.- O jogo mais histórico da jornada, o 91.º clássico na Luz entre o Benfica e o FC Porto para o campeonato.- O 2.º jogo mais histórico da jornada, o 69.º clássico de “Sporting's” do nosso campeonato no Minho entre SC Braga e Sporting.- O 24.º dérbi do distrito do Porto no Bessa entre Boavista e Rio Ave.- O 10.º dérbi minhoto entre o Moreirense e o Gil Vicente em Moreira de Cónegos.- O 9.º confronto na Reboleira entre o Estrela da Amadora e o Nacional. Voltam a defrontar-se… 15 anos depois (!)- Também o 9.º confronto em São Miguel entre Santa Clara e Vitória SC.- O 4.º confronto no Minho entre Famalicão e Arouca (e todos de forma consecutiva).- Apenas o 2.º confronto na história entre Casa Pia e Farense em Rio Maior.- E o encontro inédito no campeonato, o Estoril-AVS.- A estreia do 25.º treinador deste campeonato, Petit no Rio Ave.- O regresso de Petit ao Bessa, desta vez como adversário.- A despedida de Rubem Amorim.- O Benfica vencer por duas épocas consecutivas em casa o FC Porto… 23 anos depois (!). última vez foi em 2000 e 2001.- O FC Porto vencer pela 3.ª vez na Luz nos últimos 4 anos.- O Sporting voltar a vencer em Braga… 3 anos depois.- O SC Braga voltar a vencer em casa o Sporting… 5 anos depois.- O Moreirense voltar a vencer o dérbi frente ao Gil Vicente … 5 anos depois.- O Sporting marcar pela 53.ª jornada consecutiva.- O Sporting somar a 32.ª jornada consecutiva sem perder.- O Sporting chegar aos 500 minutos sem sofrer golos fora de casa!- O Estrela da Amadora continuar a sofrer golos em todas as jornadas.- O Boavista voltar às vitórias em casa… 8 meses depois.- O Rio Ave voltar a vencer fora… 20 meses depois (!)- O Boavista marcar o seu primeiro golo … em casa (!)- Termos a 4.ª Jornada consecutiva sem qualquer 0-0.- Ruben Amorim treina consecutivamente na I Liga há 166 jornadas (!) (vai terminar nesta jornada)- Sporting não sofre golos fora de casa há 415 minutos.- Boavista não marca um golo em casa há 6 meses (!)- Boavista vê cartões amarelos há 123 jornadas consecutivas.- Sporting marca há 52 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 4 anos e 4 meses. (são 73 jornadas consecutivas com golos)- Rio Ave não vence fora há 26 jornadas… (1 ano e 8 meses).- Sporting sem perder em casa há 29 jornadas (1 ano e 8 meses)- Boavista não vence em casa há 8 meses.- Não marca há mais tempo: Santa Clara – 140 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo: FC Porto – 210 minutos.





- Não marca há mais tempo em casa: Boavista - 360 minutos.





- Não marca há mais tempo fora: Nacional – 415 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo em casa: SC Braga – 210 minutos





- Não sofre golos há mais tempo fora: Sporting - 415 minutos



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 52 jornadas.





- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Estrela da Amadora – 10 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Rio Ave – 6 jornadas.





- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 13 jornadas.





- Mais jornadas sem perder: Sporting - 31 jornadas.





- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 13 jornadas.





- Mais empates consecutivos: Casa Pia – 1 jornada.





- Mais derrotas consecutivas: Farense – 2 jornadas.



Curiosidades:



- 89 jogos até ao momento, 45 vitórias para as equipas visitadas e 25 vitórias para as equipas visitantes (19 empates).



- Estão marcados até ao momento 229 golos (45 de jogadores portugueses).



- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 16 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (20 vezes)



- Já tivemos 11 cartões vermelhos.



- Já tivemos 29 penáltis (26 convertidos)



- Estádio com mais golos – Luz - 20 golos.



- Estádio com menos golos – Bessa - 6 golos.



- Não se regista um 0-0 há 3 jornadas. Últimos 26 jogos tiveram sempre golos.