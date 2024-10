Pedro Santos renova contrato com o Arouca até 2028

Chegado a Arouca no início da época 2023/24, proveniente do Sporting de Braga, o jogador não tardou em assumir um papel de preponderância no meio-campo arouquense, com 34 jogos no seu ano de estreia, nos quais assinou dois golos e uma assistência.



Na atual temporada, até ao momento, o centrocampista, de 23 anos, leva sete jogos na campanha do conjunto comandado por Gonzalo García, que ocupa atualmente a 13.ª posição no campeonato, com sete pontos somados à oitava jornada.



Com formação em clubes como o FC Porto e o Sporting de Braga, foi nos minhotos que Pedro Santos se estreou enquanto sénior, destacando-se sobretudo na equipa secundária dos 'arsenalistas', em que conseguiu o prémio de "jogador revelação" da Liga 3, em 2022/23.



Contudo, sem espaço nas opções da equipa principal em Braga, o jogador acabou por se transferir para o Arouca em regime de partilha de passe, o que lhe abriu as portas da afirmação no principal escalão do futebol português.



Após o interregno para compromissos das seleções, o Arouca desloca-se ao terreno do Maria da Fonte, em 20 de outubro, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.