Portimonense regressa às vitórias diante da Oliveirense

No Estádio Carlos Osório, Ruan deu vantagem ao Portimonense aos 25 minutos, com Chico Banza a confirmar o triunfo da equipa de Ricardo Pessoa na segunda parte, aos 69 minutos.



Com a vitória, o Portimonense ascende provisoriamente ao 15.º lugar da II Liga, com 10 pontos, enquanto a Oliveirense se mantém no 18.º e último lugar, com apenas cinco pontos.



Depois de um início equilibrado, o Portimonense acabou por se colocar em vantagem aos 25 minutos, quando Raniel isolou Ruan, que rematou cruzado para o fundo da baliza.



A Oliveirense respondeu aos 42 minutos, num remate de João Silva na execução de um livre, mas a bola parou nas mãos de Vinicius.



Na segunda parte, a Oliveirense foi mais audaz, mas seria o Portimonense a marcar novamente, depois de Geovane assistir Chico Banza, que ficou isolado perante Arthur, rematando com eficácia aos 69 minutos.



Perto do final, a Oliveirense tornou-se mais pressionante, mas o Portimonense controlou as ações ofensivas da equipa de Filipe Rocha, não permitindo qualquer lance de perigo junto à sua baliza.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense-Portimonense: 0-2



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Ruan, aos 25 minutos.



0-2, Chico Banza, 69.







Equipas:



- Oliveirense: Arthur Augusto, Klebinho, Raniel, Noga, Frederico Namora, Luís Bastos (Sabino, 46), André Santos (Schürrle, 67), Filipe Alves, Khotaro (Zé Manuel, 67), João Silva (Tiago Veiga, 73) e Schutte (Miguel Monteiro, 67).



(Suplentes: Rui Dabó, Lucão, Sabino, Bruno Ventura, Schürrle, Tomoya, Zé Manuel, Miguel Monteiro e Tiago Veiga).



Treinador: Filipe Rocha.







- Portimonense: Vinicius, Nuno Campos, Ruan (Davis, 90+5), Filipe Relvas, Alemão, Jefferson (Yuki, 77), Geovane (Cláudio, 90+5), Francisco Varela, Diogo Ferreira (Alex Soares, 66), Tamble (Camilo Duran) e Chico Banza.



(Suplentes: Philip Tear, Feliciano, Yuki, John Kelechi, Ricardo Sousa, Davis, Cláudio Mendes, Alex Soares e Camilo Durán).



Treinador: Ricardo Pessoa.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jefferson (58), Sabino (90) e Alex Soares (90).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.