Sócios do Nacional aprovam contas relativas a 2023

No final da AG, o presidente da direção, Rui Alves, informou que as contas foram aprovadas por unanimidade, embora o número oficial de associados presentes na sede dos alvinegros não tenha sido divulgado.



O líder do clube madeirense congratulou-se com o "reconhecimento pelo trabalho" desenvolvido, tendo salientado que os valores negativos devem-se ao maior investimento na equipa de futebol profissional, que subiu ao primeiro escalão em 2023/24.



"Para ser competitivo e atingir os resultados na época passada, o Nacional teve de correr alguns riscos do ponto de vista daquilo que eram os gastos, face às receitas", notou.



Em outro dos pontos votados na AG, a associada Elisabete Maria Silva foi eleita para representar a massa associativa nas reuniões do conselho de administração da SAD, ainda que sem direito a voto.



O Nacional disputa a I Liga portuguesa de futebol e, disputados 11 jogos, ocupa a 16.ª posição, com os mesmos nove pontos do Estrela da Amadora (15º).



Os nacionalistas jogam no sábado no terreno do Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, às 15h30, em jogo da 13.ª jornada da I Liga.