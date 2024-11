Sporting tenta prosseguir marcha triunfal na I Liga

João Pereira procura manter o percurso 100% vitorioso no campeonato e conservar ou dilatar a vantagem de seis pontos sobre o FC Porto e oito sobre o Benfica (com menos um jogo disputado), segundo e terceiro classificados, respetivamente, que defrontam Casa Pia, na segunda-feira, e Arouca, no domingo.



O substituto de Ruben Amorim estreou-se no comando técnico leonino com uma goleada por 6-0 sobre o Amarante, para a Taça de Portugal, mas conheceu o reverso da medalha quatro dias mais tarde, na terça-feira, ao ser batido em casa pelo Arsenal, por 5-1, para a Liga dos Campeões.



O legado de Ruben Amorim - que rumou a Inglaterra para treinar o Manchester United – é pesado. O Sporting é a única equipa só com vitórias na I Liga, mas João Pereira não esperará facilidades do próximo adversário, surpreendente quarto posicionado, à frente do Sporting de Braga.



O novo treinador contará com instinto goleador do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da competição, com 16 golos, para bater os açorianos, que, apesar do início de época prometedor, têm nos jogos fora de casa o calcanhar de Aquiles, tendo mesmo perdido os três últimos, com Benfica, Moreirense e Nacional.



Uma vitória frente ao Santa Clara permitirá também ao Sporting alcançar o seu melhor arranque de sempre no campeonato, melhorando os 11 triunfos de 1990/91, sob o comando do brasileiro Marinho Peres, série apenas superada por Benfica (23, em 1972/73) e FC Porto (13, em 1939/40).



FC Porto procura a vitória



Os “dragões” atravessam um momento delicado, na sequência das derrotas frente à Lazio (2-1), para a Liga Europa, Benfica (4-1), para a I Liga, e Moreirense (2-1), que ditou a eliminação da Taça de Portugal, e a margem de manobra do treinador Vítor Bruno é cada vez mais reduzida.



O FC Porto pode mesmo ser ultrapassado no segundo lugar, caso o rival lisboeta vença o jogo em atraso, com o Nacional, e está obrigado a impor-se no encerramento da ronda, na segunda-feira, na receção ao Casa Pia, que, apesar de ocupar uma tranquila nona posição, ganhou apenas um dos últimos seis jogos.



Benfica sem margem de erro



O Benfica, que venceu os seis jogos no campeonato desde que Bruno Lage substituiu o alemão Roger Schmidt na liderança técnica, desloca-se no dia anterior ao reduto do Arouca, 15.º e antepenúltimo colocado, em zona do “play-off” de despromoção ao escalão secundário.



Com um único triunfo nos derradeiros oito encontros na I Liga, o Arouca poderá ser presa fácil para os encarnados, que estão moralizados com a vitória por 3-2 na visita ao Mónaco, na quarta-feira, que marcou o regresso do Benfica aos triunfos na “Champions”.



Também no domingo, o Sporting de Braga pode capitalizar a deslocação do Santa Clara a Alvalade para regressar ao quarto posto, necessitando para isso de vencer no estádio do AVS (13.º), numa 12.ª jornada que abre na sexta-feira com o embate de “aflitos”, entre o lanterna-vermelha Farense e o Estrela da Amadora (15.º).