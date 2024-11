Tozé Marreco quer manter crescimento dos algarvios

“Queremos dar continuidade ao que temos crescido, com o mesmo rigor, intensidade e crença”, disse Tozé Marreco, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio nas suas redes sociais.



O técnico assumiu a “importância” da partida, frente a um rival direto na luta pela manutenção, acrescentando: “Não nos escondemos e contamos com o nosso público ao nosso lado”.



Farense, 18.º classificado, com cinco pontos, e Estrela da Amadora, 15.º, com nove, defrontam-se esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de João Pinheiro.