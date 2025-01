Vitória e Sporting prometem duelo de alta intensidade

Num encontro em que o treinador do Sporting, Rui Borges, vai regressar ao Estádio D. Afonso Henriques, onde começou a temporada, antes de sair para substituir João Pereira nos verdes e brancos, após a 15.ª jornada.O Sporting não vence fora de casa para o campeonato desde o triunfo no terreno do Sporting de Braga (4-2), na despedida do treinador Ruben Amorim, enquanto o Vitória vem de quatro empates seguidos em todas as provas e ainda só perdeu um jogo em casa, frente ao FC Porto.





Diante do Sporting, os "conquistadores" querem mostrar competência e vontade de subir aos lugares europeus - sendo que estão a quatro pontos do SC Braga, que, nesta altura, ocupa a última vaga.





Toni Borevkovic está em dúvida para o duelo, sendo que já voltou a treinar, mas há ausências confirmadas: Jesús Ramírez, Bruno Gaspar, Nélson Oliveira e Charles Silva não poderão ser opção para Daniel Sousa.





As dúvidas nos "leões"





O caso do Sporting já se mostra distinto e com alta motivação, após ter vencido o dérbi diante do Benfica no passado dia 29 de dezembro - na estreia de Rui Borges no comando técnico.





Os "leões" seguem no primeiro lugar e é um posto que certamente pretendem manter.





A dúvida para este duelo no Minho permanece em relação ao sistema tático. Será que Rui Borges irá utilizar o sistema de quatro defesas, à semelhança do sucedido em Alvalade na última jornada?###





As grandes ausências fixam-se em Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, sendo que Gonçalo Inácio está em dúvida. A novidade é Alexandre Brito. O médio de 19 anos que habitualmente atua na equipa B dos "leões" faz parte da convocatória e pode mesmo estrear-se pela equipa principal verde e branca.