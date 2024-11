Jannik Sinner e Taylor Fritz entram com vitórias nas ATP Finals

A jogar em casa, o jovem transalpino, de 23 anos, dominou o encontro com o australiano Alex de Minaur, com os parciais de 6-3 e 6-4, e, ao fim de uma hora e 25 minutos, somou o primeiro triunfo na fase de grupos da edição de 2024 das ATP Finals.

Depois de se impor pela oitava vez na carreira diante De Minaur, número nove do ranking ATP que só acedeu ao torneio na sequência da desistência do sérvio Novak Djkovic, Jannik Sinner alcançou a 66.ª vitória da época.

Já Taylor Fritz, quinto colocado na hierarquia mundial, abriu a edição deste ano da prova com um triunfo frente ao russo Daniil Medvedev, número do mundo e campeão das ATP Finals em 2020, em Londres, em dois sets`, decididos por 6-4 e 6-3.

De regresso ao torneio ao fim de dois anos, depois de ter sido semifinalista em 2022, o norte-americano, vice-campeão do Open dos Estados Unidos, conquistou a 50.ª vitória da temporada no embate com o moscovita, de 27 anos, que chegou a sofrer um ponto de penalização no segundo set por conduta imprópria.

O próximo desafio de Fritz será com Sinner na terça-feira, dia em que deverá definido o primeiro jogador do Grupo Ilie Nastase apurado para as meias-finais, enquanto Alex de Minaur terá como adversário Daniil Medvedev.