Miguel Oliveira continua de fora no GP da Tailândia de MotoGP

De acordo com a equipa Trackhouse, o piloto luso "continua a reabilitação, após a cirurgia às múltiplas fraturas no pulso direito e o seu estado de saúde tem sido acompanhado pela sua equipa médica em Portugal".



"Têm sido feitos progressos (na recuperação) mas ainda não há uma data confirmada para o seu regresso à competição", lê-se no comunicado da equipa norte-americana, que termina com votos de uma "rápida e total recuperação" ao piloto português.



Miguel Oliveira falha, assim, a quarta corrida consecutiva devido às fraturas no braço direito, prevendo-se que apenas regresse na última prova do campeonato, em Valência, em Espanha, de 15 a 17 de novembro.



Pelo meio, terá ainda o Grande Prémio da Malásia, de 01 a 03 de novembro.



Apesar de ter falhado já três corridas, o piloto natural de Almada ocupa a 14.ª posição do campeonato, com 71 pontos.