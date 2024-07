João Costa 7.º na eliminatória dos 100 metros costas

João Costa foi o primeiro nadador português a competir nos Jogos.





A nadar na terceira série, onde terminou no 7.º posto, o nadador do V. Guimarães ficou à espera de saber o resultado das restantes três séries de eliminatórias para ver o tempo de acesso às meias-finais, reservado aos 16 melhores.





Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio'2020, o último nadador a entrar nas "meias" fez 53,77 segundos. Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio'2020, o último nadador a entrar nas "meias" fez 53,77 segundos.





Posteriormente ficou a saber-se que o nadador vimaranense, de 22 anos, terminou com o 32.º tempo das eliminatórias, a 97 centésimos de segundo do 16.º classificado e último apurado para as meias-finais.



Recorde-se que o atual recorde nacional de João Costa está fixado em 53,71 segundos, desde Fukuoka'2023.