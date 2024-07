Paris2024. Camila Rebelo gostou da La Défense Arena

Rebelo foi a única dos quatro representantes lusos da natação pura, que aterraram na capital francesa na noite de quarta-feira, a treinar esta manhã no recinto que foi transformado em piscina olímpica em 36 dias e que tem capacidade para 15.000 espetadores.



“Gostei imenso da envolvência, o estádio é incrível, está muito bem enquadrado. A piscina até parece bastante pequena com tantos lugares à volta”, descreveu.



Aos 21 anos, Camila Rebelo vai estrear-se em Jogos Olímpicos, depois de ter-se sagrado campeã europeia dos 200 metros costas em 18 de junho, nos Europeus de Belgrado.



“Tive umas boas sensações hoje pela manhã”, resumiu, após ter estado menos de uma hora na piscina olímpica, partilhando pista com vários nadadores, tal como aconteceu nas outras nove, completamente lotadas durante o treino da portuguesa, que arrancou pelas 11h30 em Paris (menos uma hora em Lisboa).



Rebelo entra em ação em 1 de agosto, nas eliminatórias dos 200 metros costas.



Esta tarde, está agendada para as 18h00 locais outra sessão de treino dos nadadores portugueses, na qual Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 mariposa – a primeira não é distância olímpica –, Miguel Nascimento e João Costa conhecerão a piscina de La Défense Arena.