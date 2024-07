Canadiana Summer McIntosh confirma favoritismo nos 400 metros estilos

Summer McIntosh venceu a final em 4.27,71 minutos, a mais de um segundo do que o recorde olímpico que pertence à húngara Katinka Hosszu (4.26,36) desde o Rio2016, conquistando o seu primeiro título olímpico, depois da medalha de prata nos 400 metros livres, no sábado.



A campeã do mundo nos 400 estilos em 2022 e 2023, que estabeleceu o recorde do mundo em 4.24,38 em 16 de maio último, gastou menos 5,69 segundos do que Katie Grimes (4.33,40), segunda classificada, e menos 7,22 do que a também norte-americana Emma Weyant (4.34,93), vice-campeã em Tóquio2020 e agora terceira.



McIntosh foi quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, então com 14 anos, quando venceu a japonesa Yui Ohashi.