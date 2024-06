Comité Executivo do COI propõe criação de Jogos Olímpicos de jogos eletrónicos

Em comunicado, o COI diz estar já em "negociações avançadas" com o possível país anfitrião e o anúncio será feito em breve, após todas as formalidades serem concluídas.

"Com a criação dos Jogos Olímpicos eletrónicos, o COI está a dar um grande passo em frente e está a manter-se junto com o avanço da revolução digital. Estamos muito entusiasmados com a forma entusiástica como a comunidade dos `esports` representada na nossa comissão de desporto eletrónico se comprometeu com esta iniciativa", disse o presidente do COI.

Thomas Bach diz que esta é mais "uma prova da atratividade da marca olímpica e dos valores que defende", garantindo que esta organização vai ter de estar alinhada com os valores olímpicos.

Em outubro, o presidente do COI tinha pedido à comissão de `esports` para estudar a criação de uns Jogos Olímpicos de jogos eletrónicos, com o Comité Executivo, que esteve hoje reunido, a defender que essa organização deve ser nova e separada da dos Jogos Olímpicos.

O COI considerou ainda que as federações internacionais que já têm jogos eletrónicos das respetivas modalidades vão ser os primeiros parceiros.

A 142.ª Sessão vai decorrer de 22 a 24 de julho em Paris, que vai receber os Jogos Olímpicos, de 26 de julho a 11 de agosto.