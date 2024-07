Fosso olímpico dá à Guatemala o primeiro ouro da sua história

Ao atingir 45 alvos em 50 possíveis, Oliva ainda melhorou o recorde olímpico, numa final em que a italiana Silvana Stanco arrebatou a medalha de prata e a australiana Penny Smith conquistou o bronze.



Na mesma prova, a portuguesa Maria Inês Barros acabou no oitavo lugar, depois de ser eliminada apenas no 'shoot-off', conquistado por Penny Smith, que viria a conquistar uma medalha.



Este é o segundo pódio da Guatemala em Paris2024 e somente o terceiro em toda a história da competição, depois do bronze de terça-feira de Jean-Pierre Brol Cardenas, igualmente no fosso olímpico.



Antes destes êxitos, apenas o de Érick Barrondo, em Londres2012, na competição dos 20 quilómetros marcha.



O país da América Central participou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Helsínquia1952, porém falharia as três edições seguintes, até estabilizar com presenças sistemáticas desde o Cidade do México1968.