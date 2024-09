Francisco Ordonhas campeão europeu júnior de surf

Depois de ter sido terceiro na etapa inaugural, em Marrocos, Ordonhas beneficiou das eliminações precoces dos seus dois mais diretos rivais, os franceses Noa Dupouy (segunda ronda) e Paco Alonzo (quartos de final).



Já apurado para a final, Francisco Ordonhas pôde festejar o título antes da bateria decisiva, uma vez que o espanhol Jocobo Trigo, único que ainda lhe podia roubar o troféu, foi afastado nas meias-finais.



Com esta conquista, Francisco Ordonhas garantiu a presença no Mundial de juniores, repetindo os feitos de Tiago Pires, em 1999, Vasco Ribeiro, em 2014, e Teresa Bonvalot, em 2016 e 2017.



Na final, em que estavam três portugueses, acabou por ser o espanhol Dylan Donegan dos Santos a vencer, com 13,57 pontos (7,50 e 6,07 nas melhores ondas), com Matias Canhoto em segundo, com 13,33 (6,83 e 6,50), João Mendonça em terceiro, com 12,10 (7,00 e 5,10), e Francisco Ordonhas em quarto, com 10,24 (5,17 e 5,07).



Caso tivesse vencido o Pro Raso, Matias Canhoto podia também ter garantido a presença no Mundial, mas viu Dylan Donegan dos Santos ultrapassá-lo na última onda.



Na prova feminina, Maria Dias terminou na sétima posição a prova na Corunha, com a espanhola Annette Gonzalez Etxabarri a sagrar-se campeã europeia, sendo que Maria Saldado terminou o Europeu no 10.º lugar.