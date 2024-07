Itália, Polónia, Estados Unidos e Alemanha entram a vencer no voleibol

Ainda sem a campeã olímpica e anfitriã França ter iniciado a defesa do título conquistado nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 (disputados em 2021 devido à covid-19), Itália e Polónia confirmaram as suas credenciais e Estados Unidos e Alemanha mostraram-se.



No Grupo B, a campeã mundial e ‘vice’ europeia Itália iniciou a fase preliminar com um triunfo por 3-1 frente ao Brasil, pelos parciais de 25-23, 27-25, 18-25 e 25-21, quarto classificado em Tóquio2020, mas que soma três ouros e três pratas olímpicas.



A formação italiana, que recentemente terminou em quinto a Liga das Nações, mostrou credenciais frente a um adversário direto, embora a atravessar um jejum de títulos nos principais palcos, e argumentos para chegar às medalhas em Paris2024.



No outro encontro do grupo, a campeã europeia e ‘vice’ mundial Polónia, medalha de bronze na Liga das Nações de 2024, venceu com facilidade o Egito, por 3-0, pelos parciais de 25-21, 25-19 e 25-13, e reparte a liderança da ‘poule’ com a Itália.



A segunda jornada do Grupo B inclui os jogos Itália-Egito (na terça-feira) e Polónia-Brasil (na quarta-feira). A terceira e última ronda do grupo prevê os encontros Brasil-Egito (na sexta-feira) e Polónia-Itália (no dia 03 de agosto).



No Grupo C, a Alemanha venceu por 3-2 o Japão – vice-campeão da Liga das Nações – pelos parciais de 25-17, 23-25, 20-25, 30-28 e 15-12, recuperando de uma desvantagem de 2-1 com uma vitória decisiva no quarto parcial pela margem mínima.



No outro encontro da jornada inaugural, a seleção dos Estados Unidos confirmou o seu favoritismo frente à Argentina, vencendo por 3-0, pelos parciais de 25-20, 25-19 e 25-16).



A segunda jornada do Grupo C inclui os jogos Estados Unidos-Alemanha (na terça-feira) e Japão-Argentina (na quarta). A terceira e última ronda do grupo é vai constituída pelos encontros Argentina-Alemanha e Japão-Estados Unidos(ambos na sexta-feira).



O Grupo A tem a primeira jornada no domingo, com a anfitriã França – campeã olímpica e vencedora da Liga das Nações 2024 – a iniciar a defesa do título frente à Sérvia e a Eslovénia, medalha de bronze no Europeu2023, a defrontar o Canadá.



O torneio olímpico de voleibol é disputado num formato de três grupos de quatro seleções, que apuram as duas primeiras de cada ‘poule’ e as duas melhores terceiras para os quartos de final (5 de agosto). As meias-finais decorrem em 07 de agosto e a final em 10 de agosto.