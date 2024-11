Jaime Faria continua a subir no ranking mundial

O tenista português Jaime Faria voltou hoje a melhorar a sua posição no ranking ATP, ao ascender ao 116.º posto, numa atualização do ranking em que Nuno Borges e Henrique Araújo também subiram.

Depois de ter começado o ano fora do top 400 mundial, o jovem lisboeta, de 21 anos, continua a sua ascensão meteórica e agora subiu mais quatro lugares, para o 116.º, com Nuno Borges a manter-se como número um nacional, depois de ter subido um posto, para 33.º.



O outro tenista português no top 200 mundial, Henrique Rocha, também conseguiu melhorar a sua posição e é agora 173.º, depois de ter ascendido seis lugares.



Depois de ter vencido o Masters 1.000 de Paris, o alemão Alexander Zverev subiu ao segundo lugar da hierarquia mundial, atrás do italiano Jannik Sinner, deixando o terceiro lugar para o espanhol Carlos Alcaraz, com o russo Daniil Medvedev a ‘roubar’ o quarto lugar ao sérvio Novak Djokovic.