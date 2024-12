Pimenta elogia garra e ambição de Telma Monteiro

”, sintetizou o limiano, numa mensagem publicada nas redes sociais.





Telma Monteiro comunicou o termo da carreira, aos 38 anos, depois de um percurso de mais de duas décadas ao mais alto nível e durante o qual sobressaiu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016.



Fernando Pimenta elogiou a “carreira nobre, bonita e única” da judoca, sublinhando igualmente tudo o que conseguiu fora do tatâmi.



“Conquistaste mais do que é visível, mais do que medalhas. Conquistaste as pessoas, fizeste mostrar a muitos miúdos e graúdos que, com trabalho, tudo é possível”, destacou.



Telma Monteiro, que se iniciou tardiamente no judo, aos 14 anos, representou o Benfica durante 17 épocas, numa modalidade na qual competiu ao longo de 24 anos.