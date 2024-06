Rui Costa quinto na segunda etapa da Volta à Suíça, João Almeida sobe a terceiro

Bryan Coquard (Cofidis) terminou a tirada que ligou as cidades de Vaduz (Liechtenstein) e Regensdorf (Suíça), ao longo de 177,3 quilómetros, em 4:06,39 horas, subindo 53 posições na tabela, para o 14.º posto, com o australiano Michael Matthews (Team Jayco-AIUIa) em segundo e o belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny) em terceiro.



O melhor português do dia foi Rui Costa, com a quinta posição, subindo para o 48.º lugar da geral, enquanto João Almeida avançou uma posição na tabela geral, para terceiro, depois de concluir a segunda etapa no 45.º posto.



Por seu lado, Nelson Oliveira (Movistar) mantém-se no top 20 e ganhou uma posição (18.º da geral) após acabar a tirada no 64.º lugar.



Já a camisola amarela permanece com Yves Lampaert (Soudal Quick Step), que venceu no domingo o contrarrelógio individual e soma agora 04:11.44 horas, após ser hoje o 18.º colocado.



Na terça-feira, a terceira etapa vai ligar as cidades de Steinmaur a Rüschlikon, num percurso de 161,7 quilómetros.