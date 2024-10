Sporting sofreu e beneficiou de escorregadela para voltar a vencer na "Champions"

Uma semana depois de ter cedido os primeiros pontos no Grupo A, na Macedónia do Norte, face ao Eurofarm Pelister (24-24), a equipa comandada por Ricardo Costa soma, agora, nove pontos na liderança da 'poule', seguida dos húngaros do Veszprém (segundos) e os franceses do Paris Saint Germain (terceiros), ambos com oito. O clube de Berlim é quarto, com seis.



A jogar no Pavilhão João Rocha praticamente cheio, o campeão nacional português conseguiu disparar para uma diferença de três golos (5-2) nos minutos iniciais, naquela que foi a maior vantagem que atingiu nos primeiros 30 minutos, já que depois possibilitou aos germânicos equilibrar o desafio.



A rápida circulação de bola permitiu aos 'leões' penetrarem na defensiva adversária e serem bem-sucedidos, com os laterais Francisco Costa e Martim Costa e o ponta direita Orri Porkelsson em evidência.



Contudo, o Sporting começou a mostrar-se benevolente no capítulo defensivo, abrindo 'buracos' para a recuperação do Fuchse, que marcou três golos de 'rajada', dois dos quais por Tollbring, sendo que num inventou uma 'rosca' magistral sobre Andre Kristensen.



No lado alemão, Marsenic, que tinha contribuído com dois golos, foi expulso por agressão, à passagem do minuto 15, mas nada que prejudicasse o jogo do Fuchse, que repôs o equilíbrio, passou para a frente do marcador (5-6) e discutiu o resultado até ao tempo de descanso (21-19).



Se os 'verdes e brancos' tinham começado melhor a partida, no recomeço o conjunto da capital alemã 'entrou com tudo' e rapidamente passou a comandar por 25-23, antes de ceder em frente à baliza e na hora de defender, com os lusos a aproveitarem para liderar por 30-26 e ficarem com o triunfo muito bem encaminhado.



O ponta islandês Orri Thorkelsson não parava de marcar, quer da sua posição quer da marca de sete metros, tendo sido fundamental para a vitória, ao passo que o central Nils Lichtlein era o 'motor' do outro lado e inventava golos para o Fuchse Berlim.



Os germânicos nunca se deram por vencidos e o mínimo desleixo 'leonino' deixava tudo em aberto, com os quatro golos a favor a 'desaparecerem' do marcador (32-32).



E foi no último minuto que o Sporting conseguiu evitar um provável empate, já que o Nils Lichtlein, um dos melhores em campo, escorregou quando iria tomar a decisão, oferecendo a bola para Martim Costa fechar a contagem.



Na próxima jornada da competição, agendada para 23 de outubro, os 'leões' deslocam-se à Roménia para defrontar o Dínamo de Bucareste.







Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- Fuchse Berlim, 35-33.



Ao intervalo: 21-19.







Sob a arbitragem dos islandeses Jonas Eliasson e Anton Palsson, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (35): Andre Kristensen, Pedro Portela (1), Martim Costa (8), Francisco Costa (4), Gurri (4) e Thorkelsson (8) e Edney Silva (2). Jogaram ainda: Salvador Salvador (4), Natan (1), Gassama (2), Moga, Aly, Branquinho, Hoghielm (1) e Martinez.



Treinador: Ricardo Costa.



- Fuchse Berlim (33): Ludwig, Marsenic (2), Andersson (7), Tollbring (7), Lichtlein (7), Reichmann (1) e Langhoff (2).Jogaram ainda: Weide (2), Ona, Darj (2), Herburger (1) e Beneke (2).



Treinador: Jaron Siewert.







Ação disciplinar: cartão vermelho direto para Masrsenic.