Thierry Neuville vence Rali da Acrópole e aproxima-se do título mundial

Neuville concluiu as 20 classificativas desta 10.ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) com o tempo de 3:38.04,2 horas, batendo o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) por 1.36,8 minutos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 2.57,3 minutos.



Ogier partiu para a derradeira especial no segundo lugar mas acabaria por capotar quando estavam percorridos 1,6 quilómetros do troço.



O piloto francês, oito vezes campeão do munido, ainda conseguiu voltar a colocar o carro na estrada e chegar ao final da prova, garantindo os 15 pontos que tinha amealhado no sábado mas com 20 minutos perdidos.



"Quando vi o carro não tinha a certeza se era o Ogier. A partir daí bastava trazer o carro até ao fim. Mas foi um fim de semana desafiante", disse Neuville, que somou a 21.ª vitória no WRC.



O belga tem agora 192 pontos contra os 158 de Ogier, que está a participar no Mundial deste ano a tempo parcial. Tänak é terceiro, com 154.



No Mundial de construtores, a Hyundai somou 445 pontos contra os 410 da Toyota.



A próxima ronda, a 11.ª e antepenúltima das 13 previstas, vai ser o Rali do Chile, de 26 a 29 de setembro.