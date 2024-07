Thomas Gloag vence terceira etapa na República Checa, Marc Hirschi continua líder

Os 134,5 quilómetros que ligaram Moravská Trebová e Dlouhé strané, onde estava instalada uma contagem de montanha de primeira categoria, numa tirada que teve apenas outra subida, de segunda, foram cumpridos por Gloag, em 03:23.59 horas.



Em segundo lugar surgiu precisamente o líder da competição, Marc Hirschi, a oito segundos, enquanto o pódio da tirada ficou completo com o italiano seu colega de equipa Diego Ulissi, cinco segundos mais tarde, a 13 do vencedor.



Rui Oliveira (UAE Emirates) foi 128.º, a 20.24 minutos, baixando uma posição, para 133.º na classificação geral, a 46.’6.



A corrida checa continua a ser liderada por Hirschi, que tem 22 segundos de avanço sobre Ulissi, segundo classificado, e 31 sobre o colombiano Sergio Higuita (Red Bull-BORA-hansgrohe), terceiro.



No domingo disputa-se a quarta e última etapa, com 131,8 quilómetros com início e fim em Šumperk, com duas contagens de montanha, de segunda categoria.