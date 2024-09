US Open. Zverev e Fritz encontram-se nos "quartos"

O tenista alemão Alexander Zverev, vice-campeão do Open dos Estados Unidos em 2020, eliminou o norte-americano Brandon Nakashima e garantiu o regresso aos quartos de final do último "major" da temporada, marcando duelo com Taylor Fritz, número 12 mundial.

O germânico, quarto colocado no ranking ATP, ainda foi obrigado a jogar quatro "sets" para superar o jovem adversário, de 23 anos, mas, depois de perder o "set" inaugural, conseguiu dar a volta ao encontro, com os parciais de 3-6, 6-1, 6-2 e 6-2, sem enfrentar qualquer ponto do "break" a partir do segundo parcial.



“Fui extremamente defensivo no início do encontro e o Brandon aproveitou bem e jogou muito bem o primeiro 'set'. Sabia que tinha de elevar o meu jogo e bater a bola mais cedo, o que fiz bem. Estou muito contente pela vitória e por estar de regresso aos quartos de final”, salientou o alemão.



Após duas horas e 38 minutos em "court", Alexander Zverev, de 27 anos, somou a 450.ª vitória da carreira, assegurando a passagem à fase seguinte do torneio pela quarta vez e um encontro com o também anfitrião Taylor Fritz, que afastou o norueguês Casper Ruud (oitavo da hierarquia ATP), por 3-6, 6-4, 6-3 e 6-2.