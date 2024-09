Vuelta: Roglic confirma favoritismo, vence na montanha e já lidera folgado

Para um desafio que terminava numa contagem de primeira categoria, Roglic partiu com apenas cinco segundos de atraso para Ben O'Connor, com algumas limitações na alta montanha, e atacou a 5,8 quilómetros da meta, enquanto o seu rival mostrou brio e combatividade, porém fraquejou no último quilómetro e perdeu tempo para os restantes favoritos, o que ainda lhe pode complicar um lugar no pódio.



Os 173,5 quilómetros entre Logroño e o Alto de Moncalvillo foram cumpridos por Roglic, que já tinha ganho a quarta e a oitava tirada, em 03:54.55 horas, deixando o francês David Gaudu (Groupama-FDJ) e o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), segundo e terceiro classificados, respetivamente, a 46 segundos.



Enric Mas, que a 3.5 quilómetros ainda atacou para tentar apanhar Roglic, pagou o esforçou na parte final e acabou em quarto, a 50 segundos, não conseguindo apanhar, na geral, O'Connor, que liderava desde a sexta etapa, e que também colapsou nos derradeiros 1.000 metros, concluindo em 12.º, a 1.49 minutos.



"Não me surpreendeu o ataque Roglic, eu é que não esperava estar tão mal no último quilómetro. Fiquei algo desiludido, mas é a realidade. Fiz o meu melhor. Sábado e domingo são dias ainda importantes. Que chegue segunda-feira para poder beber uma cerveja no terraço...", disse Ben O'Connor.



Roglic lidera agora com 1.54 minutos de avanço para O'Connor, enquanto Enric Mas está a 26 segundos do australiano: perdendo tempo para os principais rivais, ao ser nono, o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) é quatro da geral, a 02.54 do comandante, com o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), sempre em crescendo, a ser quinto, já a distantes 4.33.



"Prefiro estar à frente do que atrás e ter esta vantagem do que cinco minutos de atraso. Estou satisfeito comigo e com a equipa, mas sábado e domingo esperam-nos dias complicados", avisou Roglic.



Depois de ganhar a Vuelta em 2019, 2020 e 2021, Roglic prepara-se para igualar o espanhol Roberto Heras, que é recordista na competição, após vencer as edições de 2000, 2003, 2004 e 2005.



O português Nélson Oliveira (Movistar) foi 109.º, a 16.43, caindo uma posição, para 76.º, a 02:51.42.



No sábado, o pelotão enfrenta a 20.ª e penúltima etapa, com 172 quilómetros entre Villarcayo e Picón Blanco, uma contagem de primeira categoria, a terceira, numa viagem com outros quatro topos, dois de segunda e outros tantos de terceira.



A 79.ª edição da Vuelta, que arrancou de Lisboa para três etapas em solo português, termina no domingo, com o contrarrelógio individual em Madrid, de 24,6 quilómetros.