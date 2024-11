Francisco Neto alerta para as dificuldades

Francisco Neto acredita que a eliminatória vai ser bastante equilibrada e definida através de detalhes.”, garantiu o técnico em conferência de imprensa.O treinador português desvalorizou, no entanto, o bom momento da sua equipa, não querendo dar ênfase às vitórias alcançadas este ano.”, salientou.O selecionador nacional admitiu ainda que vai ter a equipa em pleno para o encontro.”, concluiu.Portugal joga esta sexta-feira, às 19h45, com a República Checa, no Estádio do Dragão, numa partida da primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025.Na terça-feira, dia 3 de dezembro, em Teplice, jogar-se-á a decisiva segunda mão do play-off.