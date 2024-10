Francisco Neto quer uma seleção feminina empenhada

Com uma vantagem confortável à partida para o duelo marcado para esta terça−feira, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, fruto do triunfo por 4−1 na primeira mão, Portugal reencontra as azeris com a “mesma responsabilidade” de vencer, diante do seu público, apesar de ter “uma margem de manobra” maior para gerir.”, afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.Ao "leme" da seleção portuguesa desde 2014, Francisco Neto reconheceu ainda que pode operar alterações face à equipa titular do jogo de sexta-feira, sempre e apenas com base no “mérito e na estratégia”, aproveitando as circunstâncias de “cada uma das suas jogadoras” dar “coisas diferentes ao jogo” e de confiar em todas elas.O técnico de 43 anos realçou ainda que o grupo está preparado para “os diversos cenários” associados à estrutura tática do Azerbaijão, após as dificuldades sentidas pelas jogadoras lusas nos primeiros 20 minutos da segunda parte da primeira mão, face às “linhas de pressão mais altas e às marcações individuais” do oponente.Caso supere a ronda inaugural, Portugal vai defrontar o vencedor do play-off entre a República Checa e a Bielorrússia na segunda e decisiva ronda, em 27 de novembro e em 3 de dezembro.”, disse, a propósito da competição que vai decorrer na Suíça, entre 2 e 27 de julho de 2025.Portugal recebe o Azerbaijão no jogo da segunda mão da ronda inaugural do play-off de qualificação para o Europeu de 2025, a partir das 19h45 desta terça-feira, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Shona Shukrula, dos Países Baixos.