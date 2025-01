Mundial de andebol. Portugal tenta chegar aos "quartos"

A derrota também não impede que Portugal se apure, mas, neste caso, já ficará dependente de terceiros na derradeira ronda, enquanto os espanhóis, que somam por vitórias os sete embates anteriores frente a Portugal e que ficarão desde logo eliminados em caso de derrota, precisam de vencer para encararem melhor a última ronda.





Os "heróis do "mar" são uma das equipas em melhor forma neste Mundial, sendo que têm demonstrado isso mesmo com insistência, independentemente do adversário que têm pela frente, fruto de boa química ofensiva e defensiva.





Tal como aconteceu no jogo com Suécia, Portugal não tem um histórico de confrontos favorável diante de Espanha, uma vez que só venceram apenas uma partida (amigável).



O encontro de hoje está agendado para as 14h30 em Lisboa.



O Mundial é organizado conjuntamente por Croácia, Dinamarca e Noruega, com final marcada para 2 de fevereiro, na Unity Arena, de Oslo, que tem sido a "casa" da seleção portuguesa.