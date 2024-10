Polónia-Portugal, Liga das Nações em direto na RTP

Caso vença em Varsóvia, Portugal fica mais perto dos quartos de final da Liga das Nações de futebol.Acompanhe o jogo em direto na RTP1 Siga o jogo no relato da Antena 1 , com Nuno Matos e comentários de Vítor Martins.O Polónia-Portugal joga-se no Estádio Nacional de Varsóvia e vai ser arbitrado pelo neerlandês Serdar Gozubuyuk.Três dias depois, Portugal defronta a Escócia, em Glasgow.Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A seguem para os quartos de final.Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.