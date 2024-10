Portugal vence Polónia por 3-1 em Varsóvia

A Polónia criou inicialmente alguns lances perigosos, mas rapidamente Portugal entrou no jogo, teve uma bola na barra e quase marcou num remate de Bruno Fernandes entrada da área. A Seleção Nacional ia controlando o jogo como queria, tentando o golo em Varsóvia.



Na defesa, Robert Lewandowski ainda rondou a baliza de Diego Costa mas foi devidamente anulado na hora da decisão.



Portugal respondeu eficazmente por Bernardo Silva, autor do 0-1 aos 26 minutos. Ainda antes do intervalo, o capitão Cristiano Ronaldo, aos 37, marcou o segundo (0-2).



No segundo tempo, Portugal somou oportunidades falhadas, preocupou-se em manter a posse de bola e os polacos motivaram-se com um golo de Zielinski (1-2), a pouco mais de 10 minutos do final.





Quando se aproximava o apito final, Portugal fez o 1-3, num autogolo, resultado que descansou a Seleção Nacional.



Com um novo triunfo, Portugal tem agora nove pontos em três jogos, afastou-se novamente da Croácia ( 6 pontos), que este sábado venceu em casa a Escócia, ainda a zero, enquanto a Polónia soma três pontos.



Portugal defronta a Escócia na terça-feira em partida da quarta jornada da Liga das Nações/qualificação para o Europeu 2026.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.







Acompanhe o jogo em direto na RTP1 Siga o jogo no relato da Antena 1 , com Nuno Matos e comentários de Vítor Martins.