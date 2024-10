O FC Porto, atual detentor do troféu, defronta o Sintrense, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ronda que marca a estreia na prova das equipas da I Liga.

Os 'dragões', que venceram as três últimas edições da Taça de Portugal, estreiam-se esta época frente a um dos líderes da Série D do quarto escalão, em jogo que vai decorrer no Estádio José Gomes, na Amadora, que será a 'casa emprestada' do Sintrense. O jogo será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.



Pode acompanhar a partida entre o Sintrense e FC Porto com transmissão na RTP1.



Pode igualmente seguir o encontro com relato na Antena 1