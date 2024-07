Paris2024. Andy Murray abdica de singulares e joga pares

”, disse o tenista.O escocês, de 37 anos, também já tinha informado esta semana que vai terminar a carreira após a sua quinta participação nuns Jogos Olímpicos, com o torneio de Paris2024 a decorrer na terra batida de Roland Garros.”, escreveu o antigo número um mundial, na rede social X.Murray, que tem sofrido várias lesões desde 2017 e em 2019 colocou uma prótese no quadril, devido a uma lesão crónica na anca, já tinha anunciado que iria encerrar a carreira no final da temporada.No início de julho, apenas um mês depois de ter sido operado a um quisto na coluna vertebral, o escocês desistiu da presença em singulares em Wimbledon, tendo feito a sua despedida do All England Club em pares, ao lado do irmão Jamie.No palmarés, o britânico conta também com três torneios do Grand Slam - Wimbledon em 2013 e 2016 e Open dos Estados Unidos em 2012 -, tendo sido ainda finalista vencido cinco vezes na Austrália e uma em Roland Garros.