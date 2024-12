Braga quer readquirir a confiança frente ao Famalicão

SC Braga e Famalicão medem forças esta segunda-feira, apenas e só com a vitória em mente.





Ambas as equipas pretendem embalar rumo à mudança do atual cenário.





Do lado bracarense, depois do surpreendente empate na receção ao Estoril e do desaire a meio da semana ante a AS Roma, alcançar o Santa Clara é a grande aliciante para uma partida em que Bruma e Niakaté estão de regresso.





Depois do afastamento da partida jogada no Olímpico em virtude do desentendimento entre os jogadores, Carlos Carvalhal confirmou as novidades ao mesmo tempo que desvalorizou o episódio: "Não adianta esconder, houve qualquer coisa e por isso não foram convocados. Estou aqui para garantir a disciplina do Sp. Braga e o seu bom nome. Mas não foi nada de muito grave. Todos os anos acontece isto. Lembro-me de na outra passagem ter havido uma situação entre o Tormena e o Fabiano. São homens e isto acontece. Estão convocados para amanhã e vamos ver se vão jogar amanhã", assegurou o técnico arsenalista.





Além da já referida dupla ser opção para um eventual regresso ao onze, Bright Arrey-Mbi - não saiu do banco em Roma - e Rodrigo Zalazar podem também eles ser lançados de início.





Já do lado visitante, os tempos são de mudança pela estreia do treinador Hugo Oliveira, novo homem do leme famalicense que faz esta segunda-feira a estreia absoluta como técnico principal: "A equipa vai olhar sempre para o resultado. O futebol é um jogo e vamos olhar sempre para os três pontos. Esta segunda-feira, não vai ser diferente, mas temos humildade para assumir que vai ser um jogo muito difícil", assegurou o técnico.





Com apenas cinco dias de trabalho à frente da equipa, o antigo treinador de guarda-redes da equipa técnica de Marco Silva garantiu que o ADN da equipa "tem de estar patente em todos os jogos", apesar da consciência que os erros vão surgir face aos poucos dias de contacto dos atletas com as novas ideias.





Tendo por base esse mesmo curto período de dias, não se esperam grandes alterações na estrutura da equipa que empatou frente ao FC Porto, embora não seja líquido que nenhuma alteração seja feita.