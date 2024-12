Carvalhal vê dificuldades na dinâmica dos "arsenalistas"

”, disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão.Niakaté e Bruma ficaram de fora do jogo com a Roma e o treinador assumiu que houve uma altercação entre ambos no treino da véspera, mas estão os dois convocados para segunda-feira.”, disse.“Há imaturidade dentro do campo e social também, uma imaturidade em relação à grandeza do Sporting de Braga e na relação entre os jogadores, no comportamento dentro de campo que não são aceitáveis e que depois custam pontos”, disse.Carlos Carvalhal considerou mesmo que “em relação à dinâmica de grupo é o desafio mais difícil da carreira: e já sou treinador desde os 32 anos”.”, disse.A exibição na capital italiana mereceu reparos públicos do presidente ‘arsenalista’, António Salvador, ainda no estádio Olímpico da capital italiana: “Foi uma imagem pálida daquilo que é o Sporting de Braga, e noutros jogos também já tem acontecido”, apontou o responsável, criticando o “jogo sem intensidade nenhuma e sem compromisso” da equipa e exigindo uma rápida mudança.Carlos Carvalhal disse que a equipa quer “muito responder” a essas afirmações, e questionado sobre se isso significa que os jogadores se sentiram injustiçados, respondeu: “não há divergências: o presidente quer vencer, nós queremos vencer e os adeptos querem vencer e agora é falar dentro do campo contra uma equipa boa”.Sporting de Braga, quinto classificado, com 24 pontos, e Famalicão, oitavo, com 18, defrontam-se a partir das 18h45 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro.