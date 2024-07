Paris2024. Alemanha e França ganham no basquetebol masculino

A campeã do mundo Alemanha iniciou o torneio com um concludente êxito 97-77 sobre o Japão, num desafio em que foram mais fortes em todos os parciais e tiveram em Franz Wagner, com 22 pontos, o melhor marcador do encontro: o seu irmão Moritz, também dos Orla¬ndo Magic, da NBA, apontou 15.



No grupo A, a campeã europeia Espanha não conseguiu manter a tradição de bater a Austrália (venceu-a sete vezes nos últimos nove embates, entre elas a que lhe valeu o bronze, por um ponto, no Rio2016 e nas meias-finais do Mundial da China, após dois prolongamentos), acabando derrotada por 92-80.



Ficou assim estragada a festa de Rudy Fernández, o capitão de Espanha que, aos 39 anos, é o primeiro basquetebolista a competir em seis Jogos Olímpicos.



Fernandez soma já três medalhas, a de prata em Pequim2008 e Londres2012, perdendo ambas as finais para os Estados Unidos, e bronze no Rio2016, conquistado precisamente ante a Austrália, por um só ponto.



Este domingo, a basquetebolista norte-americana Diana Taurasi deve igualar o registo de seis participações olímpicas, no feminino, se jogar contra o Japão.