Paris2024. Canadá, Alemanha e França ganham no basquetebol masculino

No Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, nos arredores de Lille, foi, sem surpresas, que a seleção canadiana se impôs, embora até tenha terminado o primeiro e segundo períodos com dois pontos de desvantagem em ambos, chegando, por isso, ao intervalo a perder por 49-45.





A organizadora e vice-campeã olímpica França a superiorizar-se ao Japão (94-90) rumo à segunda vitória, mas apenas após prolongamento, depois do quarto período ter terminado com uma igualdade (84-84).



A campeã do mundo Alemanha obteve novo êxito, desta vez diante do Brasil (86-73), mas teve se aplicar na segunda metade do jogo, após o equilíbrio no final do segundo parcial (40-40).