Rudy Fernandez o primeiro com seis presenças em Jogos

O jogador de 39 anos, que vai terminar a sua carreira após a prova, entrou pela primeira vez aos 5.18 minutos do primeiro período, não tendo somado qualquer ponto – falhou os dois "triplos" tentados - nos 17.14 que esteve em campo.A Austrália, medalha de bronze em Tóquio2020, depois do quarto lugar no Rio2016, culpa de um desaire com a Espanha por 89-88 no embate do bronze, estragou o recorde de Rudy, ao ganhar o primeiro jogo do torneio olímpico de basquetebol, do Grupo A.Jock Landale, com 20 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, liderou os australianos, enquanto Santi Aldama foi o melhor dos espanhóis, com 27 pontos e cinco ressaltos.