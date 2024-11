Benfica esmaga Estrela da Amadora

2-0, Di María, 5.



3-0, Di María, 18.



4-0, Aktürkoglu, 59.



5-0, Amdouni, 81.



6-0, Arthur Cabral, 86.



7-0, Arthur Cabral, 90.







Equipas:



- Benfica: Samuel Soares, Bah (Leandro Santos, 65), António Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Rollheiser (Schjelderup, 76), Di María (Amdouni, 65), Aursnes (Kökçü, 65), Beste (Aktürkoglu, 46) e Arthur Cabral.



(Suplentes: Trubin, Leandro Santos, Tomás Araújo, Barreiro, Kökçü, Schjelderup, Aktürkoglu, Amdouni e Pavlidis).



Treinador: Bruno Lage.



- Estrela da Amadora: Francisco Meixedo, Ferro (Georgii Tunguliiadi, 46), Miguel Lopes, Guilherme Montóia, Diogo Travassos, Léo Cordeiro, Igor Jesus, Nilton Varela, Bucca (André Luiz, 46, Keliano, 79), Alan Ruiz (Manu, 67) e Rodrigo Pinho (Kikas, 46).



(Suplentes: Gudzulic, Georgii Tunguliiadi, Rúben Lima, Keliano, Paulo Moreira, Manu, Jovane Cabral, André Luiz e Kikas).



Treinador: José Faria.







Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guilherme Montóia (41), Diogo Travassos (64) e Rollheiser (74).



Assistência: 56.094 espectadores.

No estádio da Luz, Ángel Di María fez três golos praticamente de ‘rajada’, aos dois, cinco e 18 minutos, que levaram o Benfica a vencer tranquilamente para o intervalo. Na segunda parte, Aktürkoglu, aos 59, Amdouni, aos 81, e Arthur Cabral, com um ‘bis’, aos 86 e 90 minutos, deram corpo ao resultado.Nos oitavos de final, os ‘encarnados’, que detêm o recorde de troféus da prova, com 26, mas não a vencem desde 2017, vão ao Algarve defrontar o Farense, que hoje se impôs ao Arouca (2-1).Depois do triunfo (4-1) frente ao FC Porto, para a I Liga, Bruno Lage fez cinco alterações no ‘onze’ inicial, em que figuraram Samuel Soares, António Silva, Rollheiser, Beste e Arthur Cabral nos lugares de Trubin, Tomás Araújo, Kökçü, Aktürkoglu e Pavlidis.Já os ‘tricolores’ mexeram em quatro ‘peças’: Bruno Brígido, Danilo Veiga, Rúben Lima e Jovane Cabral foram rendidos por Francisco Meixedo, Diogo Travassos, Guilherme Montóia e Alan Ruiz.Os ‘encarnados’ não podiam ter melhor arranque no encontro, já que em apenas cinco minutos viram Di María a ‘bisar’. Se o primeiro golo foi um ‘banal’ remate de pé esquerdo pelo flanco direito, já no segundo, o argentino, na marca da grande penalidade, ‘sacou’ da ‘bicicleta’ para o 2-0.O Estrela da Amadora não se encolheu, manteve a postura e o foco na baliza do Benfica, mas a noite era claramente de Di María, que, aos 18, fez o terceiro, de pé direito, depois de uma recuperação de Aursnes a Guilherme Montóia.A jogar com o resultado e com o tempo, o Benfica baixou a intensidade e isso coincidiu com um ligeiro ascendente do Estrela da Amadora, mas sem efeitos práticos, exceção feita ao remate de Nilton Varela, aos 34 minutos, que só não deu golo porque o guarda-redes Samuel Soares ‘puxou dos galões’ e defendeu.Até ao intervalo, o Benfica viu Arthur Cabral, aos 37 minutos, e Beste, aos 45+2, a falhar o alvo e não conseguirem fazer o 4-0.No regresso do intervalo, o treinador do Estrela da Amadora, José Faria, colocou em campo Tungliiadi, Kikas e André Luiz, sendo que este último, aos 50 minutos, viu Samuel Soares, com uma enorme defesa, negar-lhe o golo.O Benfica, já com Aktürkoglu em campo - Beste ficou no balneário - parecia ter ficado manietado, já que via, por um lado, a formação da Reboleira a aparecer mais vezes em situação de finalização e, por outro, Arthur Cabral desperdiçar, aos 54 e 56 minutos, o quarto.Ainda assim, o brasileiro, aos 59 minutos, combinou com Di María e este assistiu Aktürkoglu para o 4-0.Com este resultado, Bruno Lage aproveitou para estrear o jovem lateral direito Leandro Santos, de 19 anos. O destaque acabou por ir para Amdouni, quando o suíço recebeu a bola de Kökçü, aos 81 minutos, surgiu na cara do guarda-redes Francisco Meixedo e fez o 5-0.Como diz o provérbio português “não há fome que não dê em fartura” e, aos 86 minutos, Arthur Cabral, depois de ter falhado vários golos ‘fáceis’ neste encontro, fez – finalmente - o 6-0 também de pontapé de bicicleta, e, aos 90, o 7-0, após defesa incompleta de Meixedo a remate de Florentino.Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.Benfica – Estrela da Amadora, 7-0.Ao intervalo: 3-0.Marcadores:1-0, Di María, 2 minutos.