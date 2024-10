Micael Sequeira é o novo treinador da equipa feminina do Sporting

Micael Sequeira foi adjunto de Rúben Amorim no Sporting de Braga.



Nas últimas temporadas treinou o Vitória de Setúbal, em 2022/23, tendo antes passado pela Arábia Saudita e pelo Uzbequistão.



Em Portugal, passou ainda por emblemas como o CD Aves, o FC Famalicão ou o CD Trofense, além do Braga onde começou a carreira.



É o Substituto de Mariana Cabral que saiu na última semana em desacordo com a direção desportiva da equipa.



No Sporting, Micael Sequeira terá a primeira experiência no futebol feminino.