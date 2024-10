FC Porto perde na casa do PAOK na Taça Europa de basquetebol

Os 'dragões' tinham batido na primeira jornada os húngaros do Szolnoki Olajbanyasz por 77-68, pelo que somam na 'poule' uma vitória e uma derrota, na terceira posição, com três pontos.



Lidera o PAOK, com quatro pontos, seguido do Limburgo, da Bélgica, igualmente com três pontos, mas melhor diferença pontual. O Szolnoki Olajbanyasz tem dois pontos.



No outro jogo da jornada, o Limburgo impôs-se ao Szolnoki Olajbanyasz por 100-95, após prolongamento.



No PAOK Sports Arena, o FC Porto esteve na frente do marcador nos primeiros dois minutos, após o que o poderio do PAOK foi bem patente, chegando aos oito pontos de vantagem no primeiro período (26-18).



Tanner Omlid (12 pontos) foi o melhor 'dragão' na primeira parte, que terminou com os anfitriões na frente (46-39).



Seguiu-se uma fase de alguma recuperação do FC Porto, que voltou brevemente à frente do marcador, até que o PAOK converteu um triplo no último segundo do terceiro período (68-63).



No período final, a maior classe da equipa grega desequilibrou, para os 19 pontos de diferença quando o relógio parou.



Max Landis (17 pontos), Tanner Omlid (14 pontos) e Toney Douglas (12 pontos) foram os portistas que anotaram na casa das dezenas.