FC Porto perde na "Champions" feminina de voleibol

A partida durou 73 minutos, com os parciais a serem favoráveis às italianas por 25-13, 26-24 e 25-16.



A equipa italiana só não dominou claramente o segundo set, em que chegou a dispor de dois pontos de set, para finalmente acabar por perder, por 26-24.



O FC Porto segue no terceiro lugar do agrupamento, com uma vitória e quatro derrotas nos jogos disputados, só à frente do Calcit Kamnik, da Eslovénia, que segue só com derrotas.



O VakifBank de Istambul lidera com cinco triunfos, seguido pelo Numia Vero Volley, com quatro vitórias e uma derrota.



O próximo jogo das portistas é em 22 de janeiro, na Eslovénia.