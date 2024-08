Ithaka associa-se à exploração do Estádio do Dragão

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD liderada por André Villas-Boas informou ter assinado uma adenda ao contrato celebrado pela anterior administração, então comandada por Pinto da Costa, com a Ithaka em abril.O vínculo continua a ser válido por 25 anos e incide em “receitas e custos de exploração” associados à bilhética, ao "corporate hospitality" e aos direitos de designação do Estádio do Dragão, bem como a outros contratos de sponsorização que decorram desse recinto e das visitas recebidas, do museu do clube ou da organização de eventos não desportivos.”, sinalizou.

A obtenção de “determinadas métricas” de EBITDA da bilhética, em 2025/26, e da Porto Stadco, em 2026/27, poderá gerar 15 e 20 ME em julho de 2026 e 2027, respetivamente.



Com a adenda assinada, o FC Porto assegurou uma opção de recompra da participação social agora cedida à Ithaka, a ser exercida no final do 10.º e 15.º anos, sendo que, em qualquer dessas alturas, pode recuperar 100% dos direitos económicos da Porto Stadco.



“Ficou também contemplada a possibilidade de o FC Porto poder emitir dívida com base nos 70% dos direitos económicos da Porto Stadco que continuará a deter. Neste sentido, o FC Porto vai constituir uma nova empresa, que deterá como único ativo a totalidade da sua participação social na Porto Stadco, a qual irá procurar realizar uma emissão de obrigações junto de investidores institucionais”, explanou a administração de Villas-Boas.



Além do controlo e a gestão sobre as operações do recinto, apoiados pela "expertise" da Ithaka, os "dragões" preservarão toda a propriedade do mesmo nos 25 anos de parceria.



“Após o decurso desse prazo (ou em momento anterior, caso decida exercer a opção de recompra), o FC Porto recuperará 100% dos direitos económicos do estádio”, finalizou a SAD, sobre um dos negócios estruturantes mais recentes ‘herdados’ da anterior gestão.



Em 18 de abril, nove dias antes da vitória eleitoral de André Villas-Boas perante Pinto da Costa, líder há 42 anos e 15 mandatos, no sufrágio mais concorrido de sempre do clube, os azuis e brancos tinham comunicado a celebração de um acordo estimado em 65 ME com a Ithaka para elevar a “utilização e rentabilidade económica” do Estádio do Dragão.