Jorge Costa suspenso por 15 dias como treinador do AVS

Em comunicado, o órgão disciplinar federativo fundamentou a pena, acrescida de 1.340 euros de coima, com a “lesão da honra e da reputação e denuncia caluniosa” do então técnico avense na derrota caseira com o Tondela (1-0), da 34.ª e última ronda da edição 2023/24 da II Liga, que precedeu o acesso ao play-off de promoção ao escalão principal.



O AVS viria a vencer o então primodivisionário Portimonense (4-2 no agregado das duas mãos) e selou uma inédita subida à I Liga em 2 de junho, logo antes de Jorge Costa ter encerrado a carreira de técnico principal para voltar ao FC Porto como diretor do futebol.



Mais castigos



A “lesão da honra e da reputação e denuncia caluniosa” também motivou o CD da FPF a sancionar Luís Gonçalves, antigo administrador da SAD azul e branca e diretor-geral do clube, com 60 dias de castigo e 8.160 euros de multa, mas absolvendo-o de “agressões”.



Em causa estão altercações com elementos da direção do Sporting na tribuna do Estádio do Dragão, no final do empate entre FC Porto e "leões" (2-2), para a 31.ª ronda da I Liga.



Já o Vitória de Guimarães foi multado em 7.140 euros pela “inobservância qualificada de outros deveres” na receção vitoriosa ao Boavista (1-0), para a mesma jornada da edição 2023/24 do escalão principal, enquanto os "axadrezados" têm de pagar 1.428 euros pelo “comportamento incorreto do público” e pelas “agressões graves” em recinto desportivo.



O CD da FPF puniu ainda com a subtração de três pontos, “já calculada com a agravante da reincidência” quanto às “infrações de natureza salarial”, ao Länk Vilaverdense, recém-despromovido à Liga 3, que desceu do 17.º para o 18.º e derradeiro posto da II Liga em 2023/24, trocando com o também "condenado" Belenenses, e passou a somar 24 pontos.



O emblema minhoto já tinha sido castigado, pelo mesmo motivo, com a subtração de um ponto, num dos controlos salariais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).