Mamadou Loum sai do FC Porto rumo ao Arouca

O futebolista internacional senegalês Mamadou Loum deixou o FC Porto em definitivo para reforçar o Arouca, com os "dragões" a salvaguardarem a partilha do passe do atleta, anunciou o emblema da Serra da Freita.

O médio defensivo, de 27 anos, assinou com os arouquenses um contrato válido para as próximas duas temporadas.



Loum chegou a Portugal na época 2015/2016 para representar a formação secundária do Sporting de Braga, no qual atuou por três temporadas, antes de ser emprestado ao Moreirense, em que assumiu particular destaque e garantiu a transferência para o FC Porto.



Ao serviço dos azuis e brancos, contudo, nunca conseguiu se assumir, tendo realizado um total de 23 jogos pela equipa principal dos portistas, para depois, nas últimas três temporadas, ter alinhado entre empréstimos em Espanha, no Alavés, em Inglaterra, no Reading, e, mais recentemente, na Arábia Saudita, ao serviço do Al Raed.



O técnico Gonzalo García garante assim mais uma opção para uma posição em que, na antevisão à derrota com o Rio Ave (1-0), da última jornada da I Liga, já havia assumido a necessidade de garantir um reforço, face às lesões de Eboué Kouassi e Oriol Busquets.