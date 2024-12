Mundial clubes. Jorge Costa elogia Palmeiras

“Sabíamos que teríamos sempre um grupo difícil. O Inter Miami tem bons jogadores, o Al Ahly é uma grande equipa do Egito, que conheço bem, e temos o grande Palmeiras, do nosso Abel, que tem feito um trabalho excelente. Estilos e mentalidades diferentes”, afirmou Jorge Costa.



O antigo central falava aos canais de comunicação da FIFA após o sorteio que decorreu em Miami, nos Estados Unidos, país que vai receber a competição em 2025.



“Vai ser algo que os clubes não estão habituados, as seleções sim. Estamos ansiosos por participar. É um orgulho estar entre as melhores 32 equipas do mundo e queremos ir o mais longe possível. Vai ser no final da temporada, mas não viremos aqui passar férias”, referiu.



O FC Porto vai jogar com os brasileiros do Palmeiras, os egípcios do Al Ahly e os norte-americanos do Inter Miami no Mundial de clubes de futebol de 2025, ditou o sorteio realizado em Miami.



A formação azul e branca, que estava no Pote 2, estreia-se na competição diante do Palmeiras, atualmente treinado pelo português Abel Ferreira, jogando a segunda jornada frente ao Inter Miami, de Lionel Messi, e a terceira perante o Al Ahly, vencedor da última edição da Liga dos Campeões africanos.



O Mundial de clubes, disputado pela primeira vez por 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, com os dois primeiros a seguirem para os ‘oitavos’, realiza-se de 15 de junho a 13 de julho de 2025, com 63 jogos em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos.