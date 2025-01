Reforço William Gomes integrado nos treinos do FC Porto

Contratado ao São Paulo por nove milhões de euros (ME), o extremo esquerdino, de 18 anos, integrou a sessão vespertina orientada pelo também recém-chegado treinador argentino Martín Anselmi no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



De fora continuaram o lateral-direito Martim Fernandes, o defesa-central espanhol Iván Marcano e o médio defensivo sérvio Marko Grujić, todos em tratamento às respetivas lesões.



Qualificado na quinta-feira para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, no qual defrontará os italianos da Lazio, o FC Porto iniciou a preparação da visita ao Rio Ave, de encerramento da 20.ª jornada da I Liga, agendada para segunda-feira, às 20:45, em Vila do Conde.



Os ‘dragões’, que foram orientados pela primeira vez por Martín Anselmi na vitória sobre o campeão israelita Maccabi Telavive (1-0), na quinta-feira, em Belgrado, da oitava e última ronda da fase de liga da Liga Europa, seguem no terceiro lugar do campeonato, com os mesmos 41 pontos do ‘vice’ Benfica, ambos a seis do líder e campeão nacional Sporting.