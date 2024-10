"Seriedade" para derrubar "fortaleza" do AVS

Vítor Bruno lembrou a invencibilidade dos adversários em casa e revelou-se consciente das dificuldades que os ‘dragões’ poderão encontrar no encontro marcado para segunda-feira, às 20:15.



“É uma equipa que ainda não perdeu em casa, que não sofreu golos em casa nos últimos três jogos. Isso é um indicador da fortaleza que criaram a atuarem em casa. Teremos de entrar muito fortes, para competir desde o primeiro minuto, numa competição que é prioritária para o clube”, referiu o treinador, que considera fundamental “olhar para o jogo de forma séria, com muita vontade de ganhar”.



Para o conseguir, Vítor Bruno provou que tem a lição bem estudada para conseguir superar o adversário.



“Do outro lado está uma equipa equilibrada, bem organizada, acutilante na frente. Teremos de estar muito atentos, tanto com, como sem bola, para podermos, em determinados momentos, fazer decrescer as qualidades do oponente. E pormos a nu algumas fragilidades, levando aquilo que é nosso para jogo. Para tentar ganhar”, reforçou.



Vítor Bruno comentou ainda o momento de Fábio Vieira, esclarecendo o que quis dizer no final do último encontro para o campeonato, quando referiu que o jogador precisava de “mimo”.



“O mimo que falei não eram minutos, mas sim de atitudes. Teve um ou dois anos em que foi fustigado por lesões e, com esta idade e talento, é capaz de o sufocar. Está a dar passos e é uma opção para jogar, como qualquer outro”, esclareceu o treinador.



Sobre se já estará apto para integrar a equipa titular frente ao AVS, o técnico preferiu deixar em aberto a hipótese.



“Depende do perfil, podemos tentar um médio junto do avançado, de um número 10 ou até dois avançados. O Fábio tem dado sinais de estar melhor. A partir daí, as decisões serão tomadas amanhã [na segunda-feira]”, acrescentou.



No dia em que se assinala meio ano da presidência de André Villas-Boas no FC Porto, o treinador dos ‘dragões’ foi questionado se já se sentia a mudança na liderança e no paradigma do clube. No entanto, o técnico preferiu manter-se à margem desse assunto.



“A estabilidade que quero que a equipa tenha é nos resultados. É ganhando. O resto sai fora da minha esfera de atuação. O clube está muito bem entregue. Somos transitórios, eu sou um mero funcionário. O presidente pode ter outra longevidade. Tudo o que for para agregar, para falar de pontos positivos, contem comigo. Tudo o que for para criar dissonância e ruído, não me leve a mal”, disse.



O FC Porto, segundo classificado com 21 pontos, visita o AVS, 12.º com nove pontos, na segunda-feira, às 20:15, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.