Toni Martínez ganha novo fôlego no FC Porto

”, reconheceu o avançado.Toni Martínez falava aos jornalistas em Bad Tatzmannsdorf, no sudeste da Áustria, logo após a chegada do plantel do FC Porto ao estágio de pré-época, que decorre até 24 de julho, com mais três jogos de preparação para o conjunto agora treinado por Vítor Bruno.”, notou.Autor de quatro tentos em 25 jogos em 2023/24, o avançado, de 27 anos, vem da época menos produtiva pelo FC Porto, na qual foi colocado a treinar à parte em abril por Sérgio Conceição, a par de André Franco e do espanhol Iván Jaime, ambos reintegrados com a promoção do ex-adjunto Vítor Bruno a treinador principal, e do mexicano Jorge Sánchez, que já regressou aos neerlandeses do Ajax, sem que a opção de compra fosse exercida.”, disse, sem querer revelar uma eventual conversa privada com o novo técnico nesta transição para 2024/25.Toni Martínez integra o lote de 29 convocados por Vítor Bruno para o estágio na Áustria, onde os "dragões" começam por defrontar o Al-Arabi, do Qatar, na terça-feira, a partir das 18h00 em Lisboa, em Oberwart, no primeiro embate de preparação à porta aberta, após já terem vencido no Olival a Sanjoanense (4-0), da Liga 3, o Desportivo de Chaves (4-0), despromovido à II Liga, e o Nacional (4-1), promovido ao escalão principal.





Muito trabalho e bom ambiente



“Têm sido semanas iniciais de imenso trabalho físico, mas com uma dinâmica diferente e muito boa e um ambiente espetacular. A meta é sempre vencer o campeonato. É claro que queremos ganhar tudo e estamos a trabalhar desde o primeiro dia para tal”, afirmou.



Áustria de Viena, na sexta-feira, e o campeão austríaco Sturm Graz, em 23 de julho, são os outros opositores dos "dragões", que já não estagiavam no estrangeiro desde 2016/17.



“O FC Porto deseja sempre o máximo. Queríamos jogar a Liga dos Campeões, mas não será possível e vamos à Liga Europa com tudo e para ganhar”, sublinhou Toni Martínez, ligado ao clube desde 2020, quando chegou proveniente do primodivisionário Famalicão.



O conjunto treinado por Vítor Bruno estreia-se oficialmente na temporada 2024/25 em 3 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, que os azuis e brancos bateram na final da última edição da Taça de Portugal.



“É uma equipa que conhecemos muito bem e tem uma dinâmica muito clara, mas vamos trabalhar para vencer. É um jogo que dará um título e queremos muito levar a Supertaça para o nosso museu”, afiançou o dianteiro, vencedor dessa competição em 2020 e 2022.