Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto

Está, assim, confirmado o substituto de Sérgio Conceição ao leme do FC Porto. Vítor Bruno é o primeiro treinador contratado pelo novo presidente dos dragões, André Villas-Boas.







O FC Porto comunicou esta contratação à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM) esta quinta-feira:



"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD informa, para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que chegou a acordo com Vitor Bruno Clara Santos e Motas Fernandes para a celebração de um contrato de trabalho, como treinador da sua equipa principal de futebol, válido por 2 épocas desportivas (2024/2025 e 2025/2026).





Vítor Bruno chegou a orientar os dragões a partir do banco em 17 jogos, face a diversas ausências de Sérgio Conceição por suspensão, com um saldo imbatível de 15 vitórias e dois empates - somou 13 pontos em 15 possíveis em cinco rondas da I Liga em 2023/24.





Natural de Coimbra, o novo homem do leme da equipa principal chegou à Invicta para acompanhar Sérgio Conceição enquanto treinador adjunto e foi nesse cargo que ajudou o clube a conquistar três campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga nos últimos sete anos.